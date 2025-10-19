Menu Rechercher
Real Madrid : David Alaba a rechuté contre Getafe

Getafe 0-1 Real Madrid

Les pépins physiques continuent pour David Alaba. Titularisé en défense contre Getafe, ce dimanche en Liga, l’international autrichien a dû céder sa place à la mi-temps pour Raul Asencio. Selon La Cadena Cope, le joueur de 33 ans souffre d’une surcharge musculaire à la jambe droite.

Depuis son arrivée en 2021, Alaba n’a pas été épargné par les blessures avec le Real. Alors qu’il vient d’entamer sa quatrième saison à Madrid, l’ancien joueur du Bayern Munich a déjà raté près de 120 matchs suite à des problèmes musculaires, aux adducteurs ou même au ménisque.

