EdF : le sélectionneur islandais tacle Didier Deschamps après ses critiques sur l’arbitrage

Dans une soirée tendue à Reykjavik, l’Islande a tenu tête aux Bleus en arrachant un match nul 2-2, frustrant une équipe de France dominante, mais en manque d’inspiration. Les joueurs de Didier Deschamps ont peiné à accélérer le jeu, et une décision arbitrale controversée – un coup franc généreusement accordé, ainsi qu’une possible faute sur Manu Koné avant le premier but islandais – a déclenché la colère du sélectionneur tricolore, qui a dénoncé un sentiment d’« injustice » et regretté le manque d’efficacité de ses joueurs.

En réponse, le sélectionneur islandais Arnar Gunnlaugsson a choisi l’ironie pour balayer la polémique. Évoquant un but refusé à son équipe au match aller à Paris, il a lâché : « Peut-être qu’il y a faute, peut-être pas. Parfois, le karma est bon. À Paris, je pense qu’il n’y avait pas faute sur Konaté. » Avec un sourire en coin, il a renversé la critique en soulignant une forme de revanche morale, savourant un nul perçu comme une victoire symbolique autant que tactique. Les « Strákarnir okkar » occupent la troisième place du groupe D avec 4 points mais peuvent encore rêver d’une qualification pour la Coupe du Monde 2026.