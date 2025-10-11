MU : Bruno Fernandes dément avoir refusé l’Arabie saoudite pour jouer la Coupe du Monde

Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a tenu à clarifier les raisons de son refus d’un transfert estimé à 100 millions d’euros vers l’Arabie saoudite l’été dernier. Alors que plusieurs médias affirmaient que le milieu portugais avait décliné cette offre pour préserver ses chances de participer à la prochaine Coupe du Monde, l’international de 31 ans a démenti cette version : « je n’ai pas fermé la porte à un départ pour cette raison. Je voulais simplement rester à Manchester United, et le club voulait que je reste », a-t-il expliqué en conférence de presse avec la sélection portugaise.

S’il a confirmé son attachement au club mancunien, Bruno Fernandes est resté évasif sur la suite de sa carrière. Interrogé sur un éventuel départ à la fin de la saison, le capitaine des Red Devils a botté en touche : « je suis heureux là où je suis, sinon je ne serais pas resté. Mais je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait. » Malgré les difficultés sportives de Manchester United depuis plusieurs années et notamment sur ce début de saison, le Portugais demeure l’un des piliers de l’équipe, sous les ordres de Ruben Amorim.