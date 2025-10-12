Manchester United prépare un transfert à 70 M€

Manchester United prépare une offre de 69 millions d’euros pour recruter Adam Wharton, le jeune milieu de terrain de Crystal Palace. Selon le Daily Star, le club mancunien, qui n’a pas renforcé son milieu de terrain l’été dernier, souhaite corriger le tir avant la prochaine saison. Ruben Amorim suit de près Wharton et apprécie particulièrement ses qualités techniques, voyant en lui un futur pilier de l’entrejeu mancunien, surtout en raison des départs attendus de Casemiro et de Kobbie Mainoo.

À 21 ans, Wharton est l’un des jeunes talents les plus en vue de la Premier League. Révélé à Blackburn, il a rejoint Palace en février 2024 pour près de 21 millions d’euros et s’est rapidement imposé dans le onze des Eagles. Sa progression lui a même valu une place dans l’effectif de l’Angleterre pour l’Euro, ainsi qu’un rôle clé sous les ordres d’Oliver Glasner. Avec une victoire en FA Cup et une qualification européenne, sa valeur ne cesse d’augmenter et attire désormais l’intérêt de clubs comme Manchester United, mais pas seulement. Manchester City et surtout le Real Madrid seraient aussi dans le coup.