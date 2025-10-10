Le sélection du Danemark tacle Manchester United pour Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund a quitté Manchester united son perpétuel bourbier. À Naples, il retrouve des couleurs avec déjà 4 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues. Sa confiance se fait sentir en sélection également. L’attaquant de 22 ans a inscrit un doublé ce jeudi lors du très large succès du Danemak face à la Biélorussie (6-0) en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre, le sélectionneur Brian Riemer s’est dit satisfait du changement d’équipe de son poulain. «Je pense que Rasmus a la qualité pour les deux championnats (la Premier League et la Serie A), sans discussion», a-t-il lâché en conférence de presse.

«Bien sûr qu’il a sa place dans le football italien. Il n’y avait aucun doute là-dessus, car il l’avait déjà prouvé. Mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas sa place dans le football anglais. Au contraire même, poursuit le sélectionneur, qui en a profité pour tacler la gestion des Red Devils. Le fait qu’il soit désormais dans une équipe qui fonctionne bien et qu’il ait autour de lui des joueurs qui sont heureux de bien faire jouer leurs coéquipiers contribue au succès d’un attaquant comme Rasmus. C’est plus important que le championnat dans lequel vous jouez.» A bon entendeur.