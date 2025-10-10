Menu Rechercher
Manchester United baisse le prix de Bruno Fernandes

Par Allan Brevi
Bruno Fernandes, avec Manchester United @Maxppp

Bruno Fernandes pourrait devenir l’une des bonnes affaires du prochain mercato si Manchester United décide de lâcher son capitaine à prix réduit. Cet été déjà, le milieu portugais avait refusé une offre saoudienne venue d’Al-Hilal, préférant rester à Old Trafford. Mais avec un contrat qui court jusqu’en 2027, les Red Devils pourraient revoir leur prix à la baisse, autour de 70 millions d’euros selon Talksport. Plusieurs clubs saoudiens suivent toujours la piste, Al-Ittihad en tête, alors que Fabinho et N’Golo Kanté pourraient, eux aussi, quitter le club.

Avec Man United, Bruno Fernandes traverse une période compliquée. Repositionné plus bas dans l’entrejeu par Ruben Amorim pour faire de la place à Bryan Mbeumo et Matheus Cunha, le capitaine portugais peine à retrouver son rôle de meneur offensif. Ce repositionnement pourrait peser sur son avenir et faciliter un transfert vers un club où il retrouverait un rôle à sa mesure. Affaire à suivre.

