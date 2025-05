Man Utd : une opération à 360 M€ pour Bruno Fernandes

Al-Hilal veut du lourd. Comme révélé sur notre site, l’écurie saoudienne veut mettre la main sur Cristiano Ronaldo (40 ans). Mais ce n’est pas tout. Le club de SPL est aussi intéressé par une autre star portugaise, à savoir Bruno Fernandes. D’après le Daily Mail, le milieu de terrain réfléchit encore. Le média anglais ajoute même qu’Al-Hilal a lancé un ultimatum à l’ancien du Sporting CP.

Ainsi, il a 72 heures pour décider s’il souhaite quitter Manchester United et rejoindre la formation saoudienne. Une formation qui lui propose de gagner près de 240 M€ (bonus compris) sur trois ans. Si jamais il accepte, Al-Hilal versera près de 120 M€ à Manchester United. Soit une opération à 360 M€ entre les indemnités de transfert, son salaire et les bonus. Si jamais il décide de dire non, les Saoudiens tenteront de recruter Youri Tielemans (Aston Villa) ou Ederson (Atalanta).