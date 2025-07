OL : Manchester United se lance à l’assaut de Corentin Tolisso !

Dans le tumulte d’un été encore incertain, le nom de Corentin Tolisso revient sur le devant de la scène comme une promesse et une énigme. De retour à Lyon en 2022 après cinq saisons contrastées, mais riches en expérience au Bayern Munich, le milieu de terrain avait alors opéré un comeback aux allures de romance footballistique. Formé à l’OL, champion du monde en 2018, il avait choisi de rentrer "à la maison" pour retrouver du temps de jeu, de la stabilité, et offrir à son club formateur le meilleur de ce qu’il lui restait. Après une première année irrégulière, Tolisso a retrouvé en 2023-2024 un niveau de jeu digne de ses meilleures années. Tour à tour métronome et patron sous les ordres de Laurent Blanc, puis de Pierre Sage et Paulo Fonseca, il a été l’un des grands artisans de la folle remontée lyonnaise, conclue par une qualification européenne et une finale de Coupe de France.

Mais l’histoire d’amour entre Tolisso et l’OL est aujourd’hui à la croisée des chemins. La semaine passée a brutalement rappelé les fragilités d’un club en pleine reconstruction : convoqué par la DNCG, l’OL a vu sa situation budgétaire scrutée à la loupe et son avenir en Ligue 1 mis en suspens, avant un retournement favorable en commission d’appel. Si l’orage semble passé, il a laissé des traces, et la vente de joueurs à forte valeur marchande est redevenue un levier vital. Tolisso, qui incarne à la fois l’ADN lyonnais et une certaine idée de l’élégance sportive, se retrouve ainsi malgré lui au cœur des enjeux. Très attaché au club, il n’en reste pas moins lucide : à 30 ans, les opportunités comme celle de Manchester United ne se présentent pas deux fois.

Les Red Devils pensent au champion du monde 2018 !

Corentin Tolisso, comme l’ensemble de ses coéquipiers, a traversé une semaine particulièrement intense du côté de l’Olympique Lyonnais. Entre la reprise de l’entraînement et la décision cruciale de la commission d’appel de la FFF qui a permis de maintenir le club dans une dynamique positive, le milieu de terrain de 30 ans a été plongé dans un tourbillon émotionnel. Auteur d’une des meilleures saisons de sa carrière, Tolisso ne semble pas avoir de volonté ferme de quitter Lyon, où il est encore lié par un contrat de deux ans. Toutefois, son retour au plus haut niveau, couplé aux difficultés financières que traverse actuellement l’OL, suscite naturellement des convoitises sur le marché des transferts. Parmi les clubs intéressés figure notamment Manchester United, adversaire de Lyon lors des quarts de finale de Ligue Europa en avril dernier, selon les informations de L’Equipe.

Le club anglais, bien que privé de compétition européenne la saison prochaine, a récemment établi un premier contact avec le clan Tolisso. Flatté par l’intérêt d’un géant du football mondial, le champion du monde 2018 n’écarte pas cette possibilité, malgré son attachement au club lyonnais. Il a d’ailleurs déjà décliné plusieurs propositions émanant de Turquie cet été, preuve que son éventuel départ ne se ferait qu’au profit d’un projet sportif à la hauteur de ses ambitions. S’il venait à franchir le pas, ce serait moins une fuite qu’un rebond vers un club mythique, capable de lui offrir un nouveau souffle dans un environnement ultra-compétitif. Pour Lyon, cela signifierait aussi un départ douloureux mais potentiellement salutaire sur le plan financier. Et si Rayan Cherki et Corentino Tolisso devenaient de meilleurs ennemis en Angleterre ?