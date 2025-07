Bayer Leverkusen : Erik ten Hag ne veut pas d’Antony

Erik ten Hag, récemment nommé entraîneur du Bayer Leverkusen, a mis fin aux rumeurs concernant une éventuelle arrivée d’Antony en Allemagne. Dans une interview accordée au journal Bild, le technicien néerlandais a déclaré : «Antony a beaucoup de qualités. Je l’ai recruté deux fois, à l’Ajax puis à Manchester United. Il était comme un fils pour moi, et il l’est toujours. Mais nous ne sommes pas intéressés par lui pour le moment. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.» Une déclaration à la fois affectueuse et ferme, qui semble marquer une rupture, du moins temporaire, entre l’ailier brésilien et celui qui fut son mentor à l’Ajax. Ten Hag, souvent critiqué pour avoir trop protégé Antony, ne lui donnera donc aucune chance cet été.

Pour Antony, cette position est un nouveau revers dans un mercato estival déjà incertain. Personne ne semble vouloir s’arracher le gaucher. De retour à Manchester United après un prêt convaincant au Betis, où il a su retrouver du rythme et une certaine confiance, le Brésilien ne semble pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur des Red Devils, Rúben Amorim. Sous contrat jusqu’en 2027, il est plus que probable qu’un départ soit acté dans les prochaines semaines. Si le Betis rêve d’un retour du joueur, les prétendants se font rares, et Leverkusen semble désormais hors course. Antony, longtemps vu comme un crack en devenir, doit maintenant convaincre une équipe de bien vouloir de ses services.