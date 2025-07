Manchester United : nouvelle offre pour Bryan Mbeumo, le transfert devenu la risée de l’Angleterre

Vous connaissez le jour le plus long sur Foot Mercato, place au transfert le plus long. Et c’est à Manchester United que cela se passe, puisque cela fait plus d’un mois désormais que MU tente d’arracher un accord à Brentford pour lui chiper Bryan Mbeumo. L’ancien Troyen a sorti sa plus belle saison en Premier League dans un club qu’il avait rejoint en 2019 en provenance de Troyes. De quoi séduire Ruben Amorim, qui en a fait sa priorité. A priori, Manchester United et sa puissance financière, même limitée par les décisions de son actionnaire Sir Jim Ratcliffe, avaient de quoi boucler ce dossier en quelques jours.

Mais il est tombé sur un Brentford sacrément gourmand, qui n’a pas hésité à réclamer 80 M€ pour son joueur, qui n’avait pourtant plus qu’un an de contrat. MU a tenté deux fois sa chance avec des offres aux alentours de 60 M€, refusées. Et voir les Red Devils galérer à ficeler le deal a vite amusé l’Angleterre. On trouvait ainsi sur les réseaux sociaux des comptes s’amusant à compter le nombre de jours de négociations. Le troll a même été repris par Domino’s Pizza UK, qui a posté : « nous avons livré 752599483 pizzas depuis que United a commencé à essayer de recruter Mbeumo ».

Enfin la bonne offre ?

Devenu la risée de l’Angleterre, Manchester United a enfin remis un coup d’accélérateur hier soir. Les Red Devils sont revenus à la charge avec une offre de 80 millions d’euros. 75 M€ fixes + 5 M€ de bonus. C’est désormais entre les mains de Brentford, qui a réussi à obtenir cette offre fabuleuse et qui devrait enfin céder. Car l’attaquant camerounais de 25 ans, auteur de 20 buts en Premier League la saison dernière, a déjà exprimé son souhait de rejoindre les pensionnaires d’Old Trafford. Si l’accord est trouvé, Mbeumo deviendrait la troisième recrue estivale après le nouveau numéro 10, Matheus Cunha et le jeune défenseur Diego Leon.

Les dernières informations invitent enfin à l’optimisme pour Manchester United, qui a offert un contrat jusqu’en 2030 à l’intéressé, avec une option d’une année supplémentaire. Mbeumo pourrait ainsi participer à la tournée américaine du club, qui débutera mardi prochain. La fin d’un dossier étonnamment long. Brentford n’a probablement pas fini de négocier, puisque c’est désormais son autre attaquant Yoane Wissa, ex-Lorientais, qui est courtisé, par Newcastle.