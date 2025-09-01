Le LOSC va s’offrir Chancel Mbemba !

C’est un très joli coup que s’apprête à officialiser le LOSC. Troisième de Ligue 1 après trois journées, le club nordiste va, en effet, relancer un visage bien connu du championnat de France. Comme indiqué par Le Petit Lillois, les Dogues sont sur le point d’accueillir Chancel Mbemba, libre de tout contrat depuis son départ de… Marseille.

Après le départ de Bafodé Diakité à Bournemouth (40 M€), les hautes sphères lilloises s’activaient pour trouver un renfort au sein de leur charnière centrale. Un profil finalement trouvé avec le défenseur international congolais de 31 ans (85 sélections, 6 buts), qui va donc venir épauler Alexsandro et Nathan Ngoy.

Visite médicale à venir

Poussé vers la sortie à l’OM, Mbemba s’est mis d’accord sur un contrat courte durée d’une saison avec le club nordiste. Reste désormais à savoir dans quelle condition physique arrivera l’ancien Olympien, resté sans jouer pendant une saison. Passé par la Premier League, la Ligue 1, la Jupiler Pro League ou encore le Portugal, Mbemba apportera, quoi qu’il en soit, son expérience.

Auteur de 31 matches de Ligue des champions et 22 matches de Ligue Europa, le natif de Kinshasa va passer sa visite médicale dans la journée, comme le latéral gauche international indonésien Calvin Verdonk, qui va être acheté 3 M€ au NEC Nimègue. Si Lille a donc décidé de saisir cette belle opportunité de marché, Chancel Mbemba retrouve, lui, un projet ambitieux.