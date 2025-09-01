L’Europe s’enflamme pour le dernier jour du mercato, le retour de Rabiot met le feu à l’Italie

Le compte à rebours est lancé !

Ce lundi 1er septembre marque la fin du mercato estival 2025-2026. La plupart des grands championnats ont jusqu’à 20h ce soir pour boucler les derniers transferts. En France, l’Olympique de Marseille a prévu plusieurs coups de dernière minute. Nayef Aguerd, Matt O’Riley ou encore Emerson Palmieri sont notamment attendus du côté de la cité phocéenne. En Italie, la Juventus va se montrer très active avec la signature attendue d’Edon Zhegrova. Randal Kolo Muani ne fera pas son retour dans le Piémont comme l’explique La Gazzetta dello Sport, le plan B se nomme Openda. En Espagne, le Barça s’attend à deux potentiels départs comme l’indique Mundo Deportivo. Des offres sont attendues pour Fermin Lopez et Hector Fort. Enfin, l’Atlético de Madrid prépare un dernier coup avec Nico Gonzalez.

Le retour d’Adrien Rabiot en Italie

«L’AC Milan fait le gros coup Adrien Rabiot» comme le placarde avec joie La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Si beaucoup ont pensé que le Français resterait à l’OM malgré son altercation avec Jonathan Rowe, Rabiot va bien faire son retour en Italie. L’AC Milan réalise une belle opération puisque le milieu de terrain va s’engager contre seulement 10 M€ comme le relaye le Corriere dello Sport. Il retrouvera son ancien entraîneur Massimiliano Allegri qu’il a connu à la Juventus. A l’OM, le départ de Rabiot a été anticipé avec l’arrivée du Belge Arthur Vermeeren.

Szoboszlai fait déjà oublier Alexander-Arnold

On file en Angleterre pour débriefer le choc au sommet entre Arsenal et Liverpool. Les amateurs du foot anglais s’attendaient à un match spectaculaire au vu du mercato monstrueux réalisé par les deux clubs. Finalement, le spectacle n’a pas été au rendez-vous, les défenses prenant souvent le pas sur les attaques. Le salut est venu de Domink Szoboszlai, positionné en latéral droit pour l’occasion. Le Hongrois a délivré les Reds d’un coup franc absolument sublime. Le Daily Star en profite pour envoyer une pique à Alexander Arnold qui se chargeait des coups-franc avant son départ vers Madrid. Le Daily Express remercie Szobozlai pour ce but «spectaculaire». En conférence d’après-match, son coach Arne Slot l’a encensé comme jamais.