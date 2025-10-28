OM : la réponse cash de Roberto De Zerbi sur Benjamin Pavard et Emerson

L’Olympique de Marseille va devoir repartir de l’avant. Après avoir concédé une défaite difficile sur la pelouse du Sporting Portugal en étant réduit à dix, les Phocéens ont enchaîné une nouvelle défaite contre le RC Lens. Deux rencontres où la défense phocéenne a été pointée du doigt. Alors, avant de recevoir le SCO d’Angers ce mercredi, Roberto De Zerbi était attendu devant les médias et a rapidement expliqué les raisons du petit coup de mou que traverse son équipe, en restant positif.

«C’est vrai qu’on a l’obligation de gagner les matches, bien se comporter et faire tout ce qu’on a à faire. On est sereins, on fait les choses de la bonne manière. On a manqué dans les deux derniers matches, dans la finition, notamment à Lens. Aussi dans les duels, cela a manqué d’agressivité. On a fait trop peu à Lisbonne, mais on était à dix. Contre Lens, c’est peut-être la maturité de l’équipe, tenir le coup physiquement», a-t-il assuré, avant de revenir sur les erreurs individuelles et de monter au créneau pour les défendre.

L’OM pas épargné par les blessures

Notamment Emerson Palmieri, exclu contre le Sporting juste avant la mi-temps, ainsi que Benjamin Pavard, coupable à Lisbonne, mais aussi à Lens. «Il y a eu la simulation d’Emerson, le penalty dû à la faute de Benjamin Pavard… après Lens, je n’ai jamais parlé de fatigue, mais de manque de lucidité. En deuxième mi-temps, on aurait pu être un peu plus dangereux. Il ne faut pas se faire engloutir par les polémiques. On veut gagner les six prochains matches, je suis content de mon équipe», a-t-il ajouté, avant de s’emporter contre les polémiques.

«Les défaites de Lens et de Lisbonne nous agacent, mais il faut avoir l’objectivité d’évaluer les défaites. Les polémiques me donnent envie de rire, ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM. Les mots contre Emerson, Pavard, contre le club, les décisions de la direction… les choses se passent bien, perdre est une chose qui arrive. Nous, on essaie de se concentrer sur nous», a-t-il lâché, en précisant ne pas être épargné par les blessures, étant donné que Weah, Kondogbia, Gouiri, Medina, Traoré et Balerdi manqueront à l’appel mercredi.