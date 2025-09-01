L’AC Milan prête Álex Jiménez à Bournemouth

Bournemouth renforce sa défense avant la fin du mercato estival. Les Cherries ont annoncé l’arrivée d’Álex Jiménez en provenance de l’AC Milan, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, laquelle pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. Formé à l’académie du Real Madrid, l’arrière droit avait un temps été évoqué du côté des Merengues, qui disposaient d’une clause de rachat de 9 millions d’euros après l’avoir vendu à l’AC Milan en juillet 2024. Bournemouth s’offre donc un nouveau talent à développer, comme le club sait si bien le faire.

«Le défenseur de 20 ans, considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du football européen, rejoint les Cherries après avoir disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avec le club lombard. Jiménez a rejoint le géant de Serie A en 2023, en provenance du prestigieux centre de formation du Real Madrid, où il a passé dix ans à se former entre 2012 et 2022. Il a été sélectionné en équipe d’Espagne chez les moins de 15 ans, les moins de 17 ans et les moins de 19 ans, et rejoindra prochainement les moins de 21 ans lors de la prochaine trêve internationale», peut-on lire dans le communiqué de Bournemouth.