Eliminatoires CM - Afrique

Qualifs CdM 2026 : très bonne opération pour la RD Congo, la Guinée de Guirassy se promène

Par Maxime Barbaud
1 min.
Cédric Bakambu sous les couleurs de la RD Congo @Maxppp
Soudan du sud 1-4 Rép. Dém. Congo

Les qualifications pour la Coupe du Monde se poursuivent. Dans le groupe B, la République Démocratique du Congo réalise une excellente opération en s’imposant 4-1 au Soudan du Sud, grâce notamment à un doublé de Bakambu. Les Leopards ont 4 points d’avance sur le Sénégal, qui a joué un match en moins.

Dans les autres rencontres de l’après-midi, la Gambie est allée gagner au Kenya 3-1 mais les deux équipes sont loin au classement de cette poule F, dominée par le Gabon, pour espérer quoi que ce soit. Plus tôt, la Guinée d’un Guirassy buteur s’est largement imposée en Somalie 3-0 et revient à 8 longueurs de l’Algérie, mais surtout 2 du Mozambique avec l’ambition de terminer parmi les meilleurs 2es. Enfin, le Malawi a créé la surprise en allant gagner en Namibie 2-1, pourtant dauphine de la Tunisie dans le groupe H.

Les résultats des matchs de 15h :

Groupe B :

Soudan du Sud 1 - 4 RD Congo : Majak (68e) ; Bakambu (13e, 36e), Mbuku (45e+1, Wissa (57e)

Groupe F :

Kenya 1 - 3 Gambie : Ogam (81e) ; Sinyan (12e), Minteh (26e), Barrow (38e)

Groupe G :

Somalie 0 - 3 Guinée : Guirassy (22e), Othman (csc 64e), Camara (90e+6)

Groupe H :

Namibie 1 - 2 Malawi : Ndeunyema (86e) ; Mbulu (5e), Mhango (53e)

