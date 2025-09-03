Le cas d’Adrien Rabiot fait déjà parler l’Italie

Le 16 septembre 2024, de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille s’étaient précipités à l’aéroport de Marseille-Provence afin d’accueillir Adrien Rabiot. Libre depuis son départ de la Juventus, le Français avait été reçu très chaleureusement par les fans olympiens. Ce qui l’avait surpris. «C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça, voir tous les gens qui sont là et contents, ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner. On m’a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m’attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur.» Moins d’un an plus tard, le Duc a quitté la Provence après avoir été mis sur le marché par le club suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes.

Un départ qui a suscité de nombreuses réactions. Certains estiment que c’est une énorme perte pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. D’autres pensent que cela était mieux ainsi, surtout après les déclarations assassines de Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du PSG n’est plus lié à l’OM. Il a rejoint officiellement l’AC Milan lundi. Un club avec lequel il a signé un contrat de trois ans, plus une année en option, et où il touchera, selon Le Parisien, un salaire équivalent ou supérieur à Rafael Leão, le joueur le mieux payé du groupe. Les montants annoncés par la Gazzetta dello Sport sont différents puisque le média au papier rose parle d’un salaire de 3,5 M€ cette saison, qui passera ensuite à 4 M€ les années suivantes en cas de qualification en C1.

Rabiot, le cadeau d’Allegri

Le Corriere dello Sport parle, de son côté, de 5 M€ par an. Mais plus que ses émoluments, c’est surtout son come-back en Serie A qui fait parler l’Italie. Sur les réseaux sociaux, certains fans de la Juventus ne sont pas ravis qu’il rejoigne les Rossoneri. Mais ils sont peu à écouter Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport. «Je ne pense pas que les supporters de la Juve se soucient beaucoup de son passage à Milan. Il n’était pas un joueur emblématique.» En revanche, les médias s’y intéressent beaucoup plus. C’est le cas du Corriere dello Sport. «Le bang du dernier jour du mercato n’était pas là mais Allegri peut encore être satisfait. Car quelques heures auparavant, il avait son élève Adrien Rabiot, toujours l’un des joueurs préférés de l’entraîneur toscan et poursuivi pendant longtemps, tout au long de l’été.»

La publication italienne ajoute : «Milan n’a pas tardé à profiter de l’opportunité après la décision de Marseille de le punir et le directeur sportif, Igli Tare, ainsi qu’Allegri et le PDG Furlani ont travaillé intensément pendant trois jours consécutifs avant d’arracher le dernier oui de Rabiot. Le point le plus compliqué n’était pas le désir du joueur de jouer à nouveau pour Allegri, mais l’aspect économique de l’opération. La mère-agente, Mme Véronique Rabiot, après d’interminables appels téléphoniques, a obtenu un contrat de trois ans avec option sur la quatrième année à environ 5 millions d’euros par saison. De plus, une prime de signature a également été incluse».

Un come-back qui enflamme l’Italie

Le Corriere dello Sport conclut : «chez les Rossoneri, Rabiot se sentira immédiatement chez lui grâce au lien avec Mike Maignan. Le gardien de but connaît le milieu de terrain depuis des années et l’aidera dans l’inclusion à Milanello. Il retrouve également Nkunku. Ce que Rabiot peut apporter à Milan, c’est définitivement de l’expérience, du charisme et des victoires. Le milieu de terrain peut facilement s’intégrer grâce à Maignan.» La Gazzetta dello Sport s’emballe aussi pour le recrutement de Rabiot, qui est le «cadeau d’Allegri».

«Le leader Rabiot apportera "force, élégance et expérience", trois qualités soulignées par le club dans le communiqué avec lequel il a officialisé l’achat. Adrien sait comment gagner et ce qu’attend de lui Allegri, avec qui il a passé trois ans à la Juventus. Les deux se sont souvent rencontrés ces jours-ci et sont heureux de retravailler ensemble. (…) Adrien Rabiot est moins titré que Modric, mais il a l’avantage de connaître les plus hauts sommets italiens avec la Juve. Le marché est intervenu pour corriger l’erreur : le club s’est concentré sur des joueurs qui augmentent la qualité mais aussi le professionnalisme de l’équipe.» Pour les médias italiens, le Français a tout de la bonne pioche. C’est aussi l’avis de Michele Tossani, contacté par nos soins.

Le Français peut bien s’intégrer chez les Rossoneri

«Je pense que l’arrivée de Rabiot est une bonne chose pour le Milan, car le Français peut bien s’intégrer aux mécanismes d’Allegri, un entraîneur qu’il connaît déjà. Le problème concerne plutôt l’équipe en général. Allegri aime les milieux de terrain comme Rabiot, Fofana et Loftus-Cheek, des joueurs box-to-box. Cependant, avec ces joueurs, il peut être performant en contre-attaque mais il y aura des difficultés face à des blocs bas. On l’a vu contre la Cremonese. L’impression est ensuite que Rabiot représente une consolation pour l’entraîneur dans un marché non convenu avec le club. Je ne pense pas que Véronique (Rabiot) posera des problèmes. Elle n’en a pas créé la dernière fois avec son fils et Allegri à la Juve. Il pourrait y avoir des problèmes avec le club, mais je ne pense pas qu’il y en aura avec l’entraîneur.» Spécialiste du foot italien, Valentina Clemente est du même avis.

«Rabiot connaît déjà la Serie A, donc son adaptation devrait se faire rapidement. Il est sorti d’une situation à Marseille qui était compliquée. C’est bien de ne pas devoir s’adapter à un nouveau championnat, même si certaines choses ont changé. Il ne doit pas non plus s’adapter à l’entraîneur, qui a voulu le faire venir et qui le connaît. Il lui fait confiance. On sait que quand Rabiot doit relever un nouveau défi, il est capable de faire la différence. Il y a aussi des points d’interrogation. Il a quitté l’OM et on ne sait pas comment il arrive, s’il a mis les choses de côté ou s’il est impacté. On sait que l’AC Milan est en reconstruction. Mais dans la situation dans laquelle il était, c’était le meilleur choix pour lui.» En Italie, le retour du Duc semble déjà emballer presque tout le monde.