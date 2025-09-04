Menu Rechercher
EdF : Kylian Mbappé a changé son regard sur le brassard

Par Maxime Barbaud
Kylian Mbappé sous les couleurs de la France. @Maxppp
Capitaine des Bleus depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris après le Mondial 2022, Kylian Mbappé tient cette position en haute estime. Alors qu’il retrouve l’équipe de France à l’occasion des deux matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 (l’Ukraine dès vendredi, 20h45), l’attaquant estime avoir changé son regard sur cette fonction depuis ses débuts dans ce rôle.

«J’ai plus d’expérience. Cela fait deux ou trois ans. J’ai grandi en tant que capitaine. Je comprends mieux certaines choses. J’essaie d’être fédérateur. Il y a de nouveaux cadres. J’essaye d’impliquer mes coéquipiers dans la vie active de l’équipe. Il faut laisser de la place à chaque coéquipier», affirme le buteur en conférence de presse.

