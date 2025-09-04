Kylian Mbappé dévoile son joueur ukrainien préféré

L’équipe de France retrouve l’Ukraine demain en Pologne pour lancer sa campagne de qualifications au Mondial 2026. La presse ukrainienne a profité de la venue de Kylian Mbappé en conférence de presse pour lui demander quel était son joueur ukrainien préféré.

Le Madrilène l’a joué corporate puisqu’il a désigné Andriy Lunin, le numéro 2 de la Casa Blanca derrière Thibaut Courtois. «Lunin mais il n’est pas là. C’est mon préféré, a-t-il répondu en souriant. J’aime mes coéquipiers.»