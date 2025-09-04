Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : l’hommage de Kylian Mbappé à Didier Deschamps

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kylian Mbappé et Didier Deschamps @Maxppp
Ukraine France

Didier Deschamps entame sa dernière saison comme sélectionneur. C’est un événement à l’échelle de l’équipe de France. Le capitaine de 1998 est à ce poste depuis septembre 2012. Il aura fait 14 ans à la tête des Bleus. C’est évidemment un record. Parmi les nombreux joueurs qu’il a fait débuter sous le maillot tricolore, on retrouve un certain Kylian Mbappé. L’attaquant est même devenu son capitaine depuis le dernier Mondial et il n’a pas hésité à rendre hommage à son sélectionneur en conférence de presse.

«C’est plus moi qui ai évolué à ses côtés que l’inverse, s’amuse-t-il à la veille de rencontrer l’Ukraine (20h45) pour lancer cette campagne de qualifications à la Coupe du Monde 2026. C’est un monument du foot français, comme joueur et entraineur. Son CV parle pour lui mais on ne peut pas le réduire à ça. L’équipe de France n’était pas ce qu’elle était à son arrivée. Les deux étoiles qu’on a sur le maillot, il y a contribué. C’est sa dernière saison d’après ses dires. On va faire en sorte que ce soit la meilleure année pour lui et pour nous.»

Pub. le - MAJ le
