Ligue des Champions

Ligue des Champions : l’OM écarte 5 joueurs !

L’OM a communiqué à l’UEFA sa liste de joueurs aptes à disputer la Ligue des Champions. Et les non-partants du mercato vont devoir se résoudre à ne jouer en Europe cette saison…

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Harit, le buteur et le passeur @Maxppp

Qui dit mercato XXL dit choix cornéliens au moment de composer la liste des joueurs engagés en Ligue des Champions. En effet, l’Olympique de Marseille a communiqué à l’UEFA sa liste de joueurs sélectionnés, qui doit répondre aux contraintes imposées par l’instance européenne, avec au moins huit doivent être formés localement. 

L’OM a envoyé un groupe de 22 joueurs en guise de liste A, où l’on retrouve bien évidemment les recrues estivales et les cadres. Mais il y a des éléments sacrifiés. Restés à Marseille durant le mercato, ils ne pourront donc pas disputer la Ligue des Champions. Et forcément, cela concerne des joueurs qui étaient clairement invités au départ.

Garcia encore sacrifié

Ainsi, Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Pol Lirola, Amine Harit et Neal Maupay ne font pas partie de la liste soumise par l’OM. Autant de joueurs qui figuraient sur la liste des transferts et sur lesquels l’OM ne comptait pas particulièrement cette saison. Certains ont pourtant joué depuis le début de saison, comme Lirola et Garcia, encore entrés en jeu contre l’OL dimanche dernier.

Ulisses Garcia avait déjà été sacrifié à son arrivée en 2024 lors du parcours de l’OM en Ligue Europa, jusqu’en demi-finale. Reste à savoir si cela incitera ces malheureux éléments à se trouver une porte de sortie sur les marchés encore ouverts, comme la Russie, la Turquie et bien sûr l’Arabie saoudite.

