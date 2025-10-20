La 7e journée de Serie A tristement historique

La dernière journée de Serie A est entrée dans l’histoire du football italien avec un record inédit : seulement 11 buts inscrits en 10 matchs. Jamais auparavant le championnat d’Italie n’avait connu une telle disette offensive. Le match nul 1-1 entre la Cremonese et l’Udinese, disputé lundi soir, a confirmé ce triste record. Pour éviter cette marque historique, il aurait fallu au moins quatre buts lors de cette rencontre. Cette journée particulièrement stérile a également été marquée par quatre matchs sans but.

Jusqu’à présent, le plus faible total de buts sur une journée de Serie A était de 13, atteint à quatre reprises : lors des saisons 2004/2005, 2010/2011, 2017/2018 et 2022/2023. Mais jamais la barre n’avait été franchie à la baisse. Ce nouveau record met en lumière un week-end de Serie A marqué par la prudence, les défenses solides et un manque d’inspiration offensive généralisé.