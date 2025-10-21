Sergio Ramos mise sur Kylian Mbappé pour le Clásico

Joueur de Monterrey depuis février dernier, Sergio Ramos s’est exprimé sur son avenir dans l’émission El Chiringuito, expliquant que lui et le club mexicain souhaitent prolonger son contrat, qui prend fin pour l’instant à la fin de l’année. Le défenseur central de 39 ans, légende du Real Madrid (671 matchs, 101 buts, 40 passes décisives), en a aussi profité pour évoquer le prochain Clásico, prévu le 26 octobre en Liga, et pour encenser son ami Kylian Mbappé.

« Tu sais bien que je suis Madrilène jusqu’à la mort et j’espère que Madrid gagnera, que mon frère Kiki (Mbappé) fera un bon match, je vais le motiver dans les prochains jours. Bon, je parle souvent avec lui, il est à un niveau top et j’espère qu’il fera un grand match dans le Clásico et que les trois points resteront à la maison », a déclaré le joueur des Rayados. Les deux hommes ont partagé le vestiaire du Paris Saint-Germain pendant deux saisons.