Bayer Leverkusen-PSG : les compositions probables

C’est un groupe enfin copieux que Luis Enrique a pu convoquer pour le déplacement à Leverkusen pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. Le PSG récupère ses blessés peu à peu, et ce sont Dembélé et Marquinhos, le Ballon d’Or 2025 et le capitaine du club, qui sont de retour aux affaires à l’occasion de cette rencontre. De là à les voir titulaires, c’est un pas que nous ne franchirons pas encore, tant le staff parisien a démontré qu’il prenait ses précautions sur le physique de ses ouailles.

La suite après cette publicité

Dans les buts, le problème ne semble pas physique mais plus mental pour un Lucas Chevalier qui devrait démarrer, pour oublier ses déboires strasbourgeois vendredi dernier. Il a déjà obtenu le soutien de son entraîneur en conférence de presse, et sera attendu pour livrer un match référence avec son nouveau club. Pour le protéger, William Pacho sera de retour dans le onze titulaire, probablement accompagné de Zabarnyi. Sur les côtés, le PSG devrait aligner ses hommes forts, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

La suite après cette publicité

Doué encore au milieu

Dans l’entrejeu, les absences pénalisantes de João Neves et Fabian Ruiz laissent à d’autres la possibilité de s’exprimer. Si Vitinha devrait faire son retour, Warren Zaïre-Emery aura lui l’occasion d’enchaîner après une belle prestation face à Strasbourg. Le troisième larron devrait être Désiré Doué, qui sait s’exprimer dans ce rôle de milieu relayeur. Devant, Barcola et Kvaratskhelia pourront, eux aussi, retrouver du rythme, et accompagner Senny Mayulu dans un rôle de faux numéro 9 qui lui avait réussi face au FC Barcelone.

Côté Leverkusen, ne vous attendez pas à retrouver l’équipe fabuleuse qui avait délogé le Bayern du sommet de la Bundesliga en 2024. Démantelée, la formation allemande subit aussi la dure loi des pépins physiques. Les absences sont nombreuses (Palacios, Tape, Tella, Tillman, Lucas Vazquez) et Terrier, buteur pour son retour sur les terrains le week-end dernier, n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Flekken sera dans les cages, avec une défense à trois Tapsoba-Badé-Andrich. Au milieu, Aleix Garcia et Fernandez sont attendus, avec Poku et Athur sur les ailes. Grimaldo et le jeune Algérien Ibrahim Maza seront les pourvoyeurs principaux du tout aussi jeune Camerounais Christian Kofane, qui devrait démarrer à la place de Patrik Schick, de retour de blessure.