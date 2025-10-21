Le Real Madrid dépose un recours contre le match Villarreal-Barça à Miami

La rencontre délocalisée à Miami opposant Villarreal au FC Barcelone en Liga (le 21 décembre) continue de faire jaser. Plus particulièrement, du côté du Real Madrid, qui a décidé de déposer un recours auprès du Conseil Supérieur des Sports espagnol (CSD), d’après Marca. Les Merengues s’opposent fermement à cette décision, estimant que cela porte atteinte au principe d’intégrité du championnat espagnol.

Récemment, Xabi Alonso et Dani Carvajal avaient fait part de leur opposition à cette délocalisation. Les services juridiques du CSD analysent actuellement le recours du club madrilène. Une réponse est également attendue au sujet d’une lettre envoyée à la Fédération espagnole (RFEF) par la CSD, le 6 octobre, afin de connaître le contexte juridique dans lequel ce match a été approuvé.