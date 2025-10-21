Maroc U20 : un champion du monde est dans le viseur du Real Madrid

Victorieux de l’Argentine en finale du Mondial U20 (2-0), le Maroc est sur le toit du monde après sa victoire de prestige. Auteurs d’un parcours héroïque, les hommes de Mohamed Ouahbi ont émergé sur le plan international et certains sont vraiment sortis du lot. Dans notre équipe-type de la compétition, quatre d’entre eux ont été choisis : Yassine Khalifi, Yassine Gessime, Yassir Zabiri et Othmane Maaama. Et ce dernier, formé du côté de Montpellier et parti à Watford cet été, fait sensation auprès du grand public, mais aussi des grands clubs.

Meilleur passeur et meilleur joueur de la compétition, Othmane Maamma (20 ans) a impressionné le Real Madrid, avec 1 but et 4 passes décisives. D’après Defensa Central, le club merengue l’a suivi tout au long du tournoi et les impressions autour de lui sont très positives en interne. Sa puissance, sa vitesse, sa qualité de dribbles et son positionnement sur l’aile droite ont convaincu les recruteurs madrilènes de s’intéresser à lui et même envisager un recrutement dans l’avenir.

Le Real Madrid est prêt à passer à l’attaque

Le célèbre recruteur du Real Madrid, Juni Calafat, va collecter des informations tout au long de la saison afin de vérifier si Maamma confirme les attentes avec son club de Watford. S’il confirme, un signal fort sera donné pour un futur recrutement. Pour l’instant, le Real Madrid le considère comme une cible à suivre, mais n’a lancé aucun mouvement concret. Florentino Pérez autorisera un mouvement si son rendement s’avère être positif au fil des mois, car il ne souhaite pas louper ce jeune talent.

Watford, quinzième de deuxième division anglaise, avait déboursé 1,3 million pour le recruter cet été, mais Othmane Maamma n’a pas encore disputé de match en Championship. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Hornets, la pépite de 20 ans devrait être encore conservée et sa révélation au Mondial U20 devrait lui permettre d’engranger du temps de jeu. Dans l’ombre, le Real Madrid est donc à l’affût pour ce nouveau crack, qui rappelle les débuts d’un certain Cristiano Ronaldo d’après les médias madrilènes.