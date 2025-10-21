Bayern : Kompany prolonge jusqu’en 2029 !

«Le FC Bayern et Vincent Kompany ont prolongé leur contrat jusqu’au 30 juin 2029. Le contrat actuel de l’entraîneur devait expirer à l’été 2027. Kompany, 39 ans, est arrivé à Munich en provenance du Burnley FC (Angleterre) avant la saison 2024/25 et a mené l’équipe au titre de Bundesliga dès sa première année. Le Belge a également remporté la Supercoupe avec le Bayern en début de saison.» Le communiqué du Bayern Munich est tombé ce mardi midi, pour officialiser la prolongation de contrat de Vincent Kompany. Le technicien belge a donc convaincu l’état-major de ses compétences en un peu plus d’un an, alors qu’une forme de scepticisme avait entouré sa nomination.

Aujourd’hui incontesté au regard des résultats et d’une qualité de jeu à nouveau emballante, Kompany peut se féliciter pour ce nouveau contrat longue durée. « Je suis reconnaissant et honoré et je tiens à remercier le FC Bayern pour la confiance et l’environnement de travail qu’il m’a accordés dès le premier jour. J’ai l’impression d’être ici depuis bien plus longtemps et de bien connaître le club. C’est une expérience formidable jusqu’à présent. Nous avons entamé une merveilleuse aventure. Continuons à travailler dur et à célébrer encore plus de succès ! », a-t-il déclaré.