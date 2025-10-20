Serie A : pas de vainqueur entre la Cremonese et l’Udinese

Cremonese et Udinese se sont neutralisés (1-1) au Stadio Giovanni Zini lors de cette 7e journée de Serie A, au terme d’un duel disputé et équilibré. Les hommes de Davide Nicola ont frappé très tôt dans la rencontre grâce à une réalisation de Filippo Terracciano dès la 4e minute, concrétisant un excellent départ des Grigiorossi. Portés par un milieu actif et une défense bien organisée autour de Baschirotto, les locaux ont longtemps semblé en mesure de conserver leur avantage. Jamie Vardy et Federico Bonazzoli ont multiplié les appels sans parvenir à doubler la mise, tandis que Silvestri s’est montré vigilant sur les rares incursions frioulanes avant la pause.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Cremonese 10 7 -1 2 4 1 8 9 11 Udinese 9 7 -3 2 3 2 7 10

Au retour des vestiaires, Udinese a progressivement pris le contrôle du jeu sous l’impulsion de sa recrue estivale phare, Nicolo Zaniolo, véritable meneur d’hommes dans l’entrejeu. C’est d’ailleurs lui qui a égalisé à la 51e minute d’une tête précise après un excellent service de Zanoli. Malgré plusieurs tentatives des deux côtés, notamment une reprise de Vardy repoussée par Okoye et une tête de Bayo passée de peu à côté, le score n’a plus évolué. Sous l’arbitrage de Michael Fabbri, cette rencontre intense se conclut sur un partage des points logique, laissant Cremonese et Udinese dos à dos dans le ventre mou du classement.