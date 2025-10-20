Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : pas de vainqueur entre la Cremonese et l’Udinese

Par Valentin Feuillette
1 min.
kosta @Maxppp
Cremonese 1-1 Udinese

Cremonese et Udinese se sont neutralisés (1-1) au Stadio Giovanni Zini lors de cette 7e journée de Serie A, au terme d’un duel disputé et équilibré. Les hommes de Davide Nicola ont frappé très tôt dans la rencontre grâce à une réalisation de Filippo Terracciano dès la 4e minute, concrétisant un excellent départ des Grigiorossi. Portés par un milieu actif et une défense bien organisée autour de Baschirotto, les locaux ont longtemps semblé en mesure de conserver leur avantage. Jamie Vardy et Federico Bonazzoli ont multiplié les appels sans parvenir à doubler la mise, tandis que Silvestri s’est montré vigilant sur les rares incursions frioulanes avant la pause.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
10 Logo Cremonese Cremonese 10 7 -1 2 4 1 8 9
11 Logo Udinese Udinese 9 7 -3 2 3 2 7 10

Au retour des vestiaires, Udinese a progressivement pris le contrôle du jeu sous l’impulsion de sa recrue estivale phare, Nicolo Zaniolo, véritable meneur d’hommes dans l’entrejeu. C’est d’ailleurs lui qui a égalisé à la 51e minute d’une tête précise après un excellent service de Zanoli. Malgré plusieurs tentatives des deux côtés, notamment une reprise de Vardy repoussée par Okoye et une tête de Bayo passée de peu à côté, le score n’a plus évolué. Sous l’arbitrage de Michael Fabbri, cette rencontre intense se conclut sur un partage des points logique, laissant Cremonese et Udinese dos à dos dans le ventre mou du classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Udinese
Cremonese

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Udinese Logo Udinese
Cremonese Logo Cremonese
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier