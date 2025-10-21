Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest
Libre depuis son départ d’Everton en janvier 2025, Sean Dyche devient officiellement le troisième entraîneur de Nottingham Forest en seulement huit journées de Premier League cette saison. À 54 ans, cet ancien joueur des équipes de jeunes du club prend les commandes d’une équipe en grande difficulté, sans victoire depuis le 17 août contre Brentford (3-1), et devra redresser la situation tout en gérant la campagne en Ligue Europa. Sous contrat jusqu’à l’été 2027, il sera épaulé par Ian Woan et Steve Stone, deux anciens joueurs emblématiques du club. Le technicien anglais, ancien coach d’Everton et de Burnley, fera ses débuts sur le banc des Reds ce jeudi face au FC Porto en Europa League.
The former Forest youth player joins the Club on a contract running until the summer of 2027 and will take charge of his first match on Thursday night as The Reds take on FC Porto in the Europa League.
Dyche will be joined by his experienced coaching team of Ian Woan and Steve Stone — both former Nottingham Forest players who together made more than 400 appearances for the Reds during the 1990s.
A respected and experienced Premier League manager, Dyche brings the perfect blend of character, tactical acumen and proven achievement to guide the Club through its next chapter.
Having managed more than 330 Premier League matches in his career to date, Dyche has built teams defined by defensive organisation, resilience, and strength from set pieces —qualities that align closely with the current squad’s attributes and the Club’s footballing identity.
As a former Forest youth player who lives locally, Dyche also has a deep understanding of the values and pride of Forest and its supporters. With his character, tactical acumen and man-management skills, his appointment represents the best opportunity for a successful and competitive season across both domestic and European competitions.
« Nottingham Forest est heureux de confirmer la nomination de Sean Dyche en tant que nouvel entraîneur principal du club, à l’issue d’un processus de recrutement approfondi mené par le Directeur mondial du football, Edu Gaspar, et le Directeur technique mondial, George Syrianos. Entraîneur respecté et expérimenté de Premier League, Dyche apporte le mélange parfait de caractère, de tactique et de résultats éprouvés pour guider le club dans son prochain chapitre. Ayant dirigé plus de 330 matchs de Premier League au cours de sa carrière, Dyche a construit des équipes reconnues pour leur organisation défensive, leur résilience et leur efficacité sur coups de pied arrêtés — des qualités qui correspondent étroitement aux caractéristiques de l’effectif actuel et à l’identité footballistique du club. Ancien joueur des jeunes de Forest et résident local, Dyche comprend également profondément les valeurs et la fierté du club et de ses supporters. Avec son caractère, sa tactique et ses compétences en gestion d’équipe, sa nomination représente la meilleure opportunité pour une saison réussie et compétitive tant en championnat qu’en compétitions européennes », peut-on notamment lire dans le communiqué du club.
