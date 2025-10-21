Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest

Libre depuis son départ d’Everton en janvier 2025, Sean Dyche devient officiellement le troisième entraîneur de Nottingham Forest en seulement huit journées de Premier League cette saison. À 54 ans, cet ancien joueur des équipes de jeunes du club prend les commandes d’une équipe en grande difficulté, sans victoire depuis le 17 août contre Brentford (3-1), et devra redresser la situation tout en gérant la campagne en Ligue Europa. Sous contrat jusqu’à l’été 2027, il sera épaulé par Ian Woan et Steve Stone, deux anciens joueurs emblématiques du club. Le technicien anglais, ancien coach d’Everton et de Burnley, fera ses débuts sur le banc des Reds ce jeudi face au FC Porto en Europa League.

« Nottingham Forest est heureux de confirmer la nomination de Sean Dyche en tant que nouvel entraîneur principal du club, à l’issue d’un processus de recrutement approfondi mené par le Directeur mondial du football, Edu Gaspar, et le Directeur technique mondial, George Syrianos. Entraîneur respecté et expérimenté de Premier League, Dyche apporte le mélange parfait de caractère, de tactique et de résultats éprouvés pour guider le club dans son prochain chapitre. Ayant dirigé plus de 330 matchs de Premier League au cours de sa carrière, Dyche a construit des équipes reconnues pour leur organisation défensive, leur résilience et leur efficacité sur coups de pied arrêtés — des qualités qui correspondent étroitement aux caractéristiques de l’effectif actuel et à l’identité footballistique du club. Ancien joueur des jeunes de Forest et résident local, Dyche comprend également profondément les valeurs et la fierté du club et de ses supporters. Avec son caractère, sa tactique et ses compétences en gestion d’équipe, sa nomination représente la meilleure opportunité pour une saison réussie et compétitive tant en championnat qu’en compétitions européennes », peut-on notamment lire dans le communiqué du club.