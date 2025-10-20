Menu Rechercher
La Juventus annonce une surprenante prolongation de contrat

Par Valentin Feuillette
1 min.
Daniele Rugani @Maxppp

Au lendemain de sa première défaite de la saison en Serie A sur le terrain de Côme, la Juventus a officialisé la prolongation de contrat de Daniele Rugani jusqu’au 30 juin 2028. Le défenseur central, formé entre Empoli et Turin, a rejoint le club bianconero en 2012 avant d’intégrer l’équipe première en 2015. Régulièrement utilisé comme alternative fiable en défense, Rugani s’est distingué par sa constance, son professionnalisme et sa capacité à répondre présent à chaque appel de l’entraîneur.

Le club a salué, dans son communiqué, la longévité et l’attachement de Rugani à la Juventus, rappelant son parcours jalonné de succès : six Scudetti, quatre Coupes d’Italie, deux Supercoupes nationales et une Coupe Primavera. En 152 apparitions sous le maillot turinois, il a inscrit 11 buts, confirmant sa solidité défensive et son efficacité sur coups de pied arrêtés. Malgré plusieurs prêts à Rennes, Cagliari et plus récemment à l’Ajax, le joueur de 31 ans a su rebondir et s’imposer comme l’un des symboles de la fidélité et de la continuité à la Juventus, où son histoire se poursuivra désormais jusqu’en 2028.

Pub. le - MAJ le
