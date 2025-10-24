Dina Ebimbe désigne les joueurs qui l’ont le plus impressionné au PSG
Dina Ebimbe, formé au PSG, garde un souvenir marquant de ses années parisiennes, notamment des joueurs qui l’ont le plus impressionné. « Marquinhos, Di Maria : des joueurs super professionnels qui te sortent la même performance sur 300 séances. Des joueurs qui ne rechignent jamais, toujours aux aguets, au taquet. Kimpembe aussi, toujours à fond », a-t-il confié dans un entretien à Ouest-France. Selon lui, ces profils lui ont fait comprendre que « le foot, c’est ton travail, ce n’est pas un jeu et tu dois être sérieux. » Cette expérience lui a permis de grandir en tant que professionnel et donc de mieux aborder son passage à Francfort.
Aujourd’hui au Stade Brestois, le milieu de terrain prêté par Francfort se projette offensivement et cherche à marquer régulièrement. Il a d’ailleurs expliqué : « je suis beaucoup plus attiré par le côté offensif… J’estime qu’un milieu de terrain doit marquer entre 6 et 7 buts par saison. À la moindre contre-attaque, au moindre ballon offensif, je dois être présent. » Ce samedi, il retrouvera son ancien club, le PSG, un moment chargé de souvenirs et de respect pour les leçons apprises au sein d’un vestiaire de stars.
