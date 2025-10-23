Le Real Madrid va recevoir 20 M€ sans rien faire

On le sait, le Real Madrid a un centre de formation très performant, et de nombreux joueurs issus de La Fabrica cartonnent ailleurs en Europe en ce moment. C’est le cas de Mario Gila, défenseur qui joue à la Lazio, où il avait signé en 2022 contre 6 millions d’euros. Et comme l’indique Defensa Central, le joueur de 25 ans est convoité en Angleterre, où Brighton, entre autres, souhaite le recruter.

Une proposition de 34 millions d’euros a déjà été refusée et tout indique que les Seagulls vont augmenter leur offre. Si la Lazio exige un montant supérieur, c’est parce que le Real Madrid a un pourcentage à la revente de 50%, et touchera donc 20 millions d’euros dans le cas où le deal soit conclu autour des 40 millions d’euros. Un joli chèque donc, qui récompenserait la politique mercato intelligente des Merengues en termes de formation et de mercato.