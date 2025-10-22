Menu Rechercher
Commenter 30
Liga

Real Madrid : les 4 clubs intéressés par Endrick sont connus

Par Max Franco Sanchez
1 min.
rodrygo @Maxppp

« Nous n’en sommes pas là pour le moment. La concurrence au sommet est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C’est l’élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs ». Plus tôt ce mardi, en conférence de presse, Xabi Alonso écartait l’idée d’un départ d’Endrick au mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Et ce, alors que l’Olympique de Marseille est annoncé comme un des principaux prétendants pour l’ancien de Palmeiras. Defensa Central, de son côté, confirme l’intérêt phocéen et dévoile la liste des 4 écuries intéressées par le Brésilien : l’OM, la Juventus, Tottenham et Getafe. Pablo Longoria et Medhi Benatia auront donc de la concurrence sur ce dossier !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Marseille
Juventus
Tottenham
Getafe
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Marseille Logo Marseille
Juventus Logo Juventus Turin
Tottenham Logo Tottenham
Getafe Logo Getafe
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier