Real Madrid : les 4 clubs intéressés par Endrick sont connus
« Nous n’en sommes pas là pour le moment. La concurrence au sommet est intense. Il faut être prêt pour chaque match. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. Ils vont entrer en jeu et il faut être prêt. C’est l’élite et nous avons besoin de beaucoup de bons joueurs ». Plus tôt ce mardi, en conférence de presse, Xabi Alonso écartait l’idée d’un départ d’Endrick au mercato hivernal.
Et ce, alors que l’Olympique de Marseille est annoncé comme un des principaux prétendants pour l’ancien de Palmeiras. Defensa Central, de son côté, confirme l’intérêt phocéen et dévoile la liste des 4 écuries intéressées par le Brésilien : l’OM, la Juventus, Tottenham et Getafe. Pablo Longoria et Medhi Benatia auront donc de la concurrence sur ce dossier !
