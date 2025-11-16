Roberto Firmino a recalé le Real Madrid

Actuellement joueur d’Al-Sadd après son départ d’Al-Ahli cet été, Roberto Firmino a confirmé qu’il avait été suivi de près par le Real Madrid avant de rejoindre le club saoudien. Les Merengues s’étaient intéressés à lui en 2023, à la fin de son contrat avec Liverpool, mais Firmino a finalement décliné la proposition.

« Bien sûr qu’il y a eu, pour être honnête, oui il y avait de l’intérêt, a-t-il expliqué à TNT Sports Brasil. Mon agence me l’a dit. Et oui, c’était il y a peu, quand cette offre d’aller en Arabie est apparue… À l’époque, il y avait un intérêt réel de la part de Madrid. Ils m’ont demandé d’attendre car ils suivaient d’autres joueurs. Je n’étais ni la première ni la deuxième option, donc j’aurais dû attendre longtemps. Ce n’est pas que je sois impatient, mais il fallait attendre ». Le Real Madrid a de nouveau envisagé de recruter Firmino à la fin de la saison dernière pour remplacer Joselu, selon la presse anglaise. Cependant, le transfert n’a pas eu lieu, notamment en raison de la présence de Gonzalo et d’Endrick, qui ont fermé la porte à toute arrivée. Malgré cet échec, le club espagnol appréciait beaucoup Firmino pour sa capacité à participer à la création de jeu.