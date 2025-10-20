OM : 2600 supporters attendus à Lisbonne pour le match face au Sporting

Le 30 septembre dernier, l’OM a lancé sa campagne en Ligue des Champions avec une victoire convaincante à la maison face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Un succès qui permet aux Olympiens de croire en leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Pour ce faire, il faudra continuer sur cette lancée en allant battre le Sporting CP ce mercredi (21h).

Pour y parvenir, les Phocéens pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Toujours présents en nombre, même à l’extérieur, les fans de l’OM seront 2636 à Lisbonne comme l’explique La Provence dans son papier du jour. Les hommes de Roberto De Zerbi pourront donc compter sur un soutien puissant de leurs supporters en terres portugaises.

