Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

OM : 2600 supporters attendus à Lisbonne pour le match face au Sporting

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Sporting Marseille
parionssport
1 2.15 N 3.60 2 2.90 100€ Bonus Voir sur CANAL+

Le 30 septembre dernier, l’OM a lancé sa campagne en Ligue des Champions avec une victoire convaincante à la maison face à l’Ajax Amsterdam (4-0). Un succès qui permet aux Olympiens de croire en leurs chances de qualification pour la suite de la compétition. Pour ce faire, il faudra continuer sur cette lancée en allant battre le Sporting CP ce mercredi (21h).

La suite après cette publicité

Pour y parvenir, les Phocéens pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Toujours présents en nombre, même à l’extérieur, les fans de l’OM seront 2636 à Lisbonne comme l’explique La Provence dans son papier du jour. Les hommes de Roberto De Zerbi pourront donc compter sur un soutien puissant de leurs supporters en terres portugaises.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier