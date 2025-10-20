Menu Rechercher
Eric Di Meco voit l’OM jouer le titre en Ligue 1

Premier du classement de Ligue 1 après son éclatante victoire face au Havre (6-2), avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille impressionne les observateurs. De là à faire des hommes de Roberto De Zerbi des candidats au titre de champion de France ? La réponse est oui pour Eric Di Meco.

« Franchement, ce premier quart de championnat avec une équipe qu’on voit depuis Lyon, oui tu es prétendant au titre. Tu bats le PSG pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Ce n’est pas une question d’enflammade. J’espère que dans le vestiaire de l’OM, les nouveaux vont tirer les autres », a-t-il confié au micro de RMC Sport.

