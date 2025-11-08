OM - Brest : les compositions probables

L’OM doit réagir. Défait par l’Atalanta Bergame en milieu de semaine, le club phocéen traverse une mauvaise passe (3 défaites, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matches toutes compétitions confondues). Dauphins du PSG à l’aube de cette 12e journée de Ligue 1, les Olympiens pourraient, malgré tout, prendre provisoirement la tête du classement en cas de victoire face aux ouailles d’Eric Roy. Pour ce rendez-vous, Roberto De Zerbi, privé de Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, Facundo Medina et Hamed Traoré, devrait aligner un 4-2-3-1.

La suite après cette publicité

Devant Rulli, une nouvelle fois titularisé dans les cages marseillaises, Pavard et Aguerd devraient former la charnière centrale, avec Murillo et Emerson sur les côtés. Au milieu de terrain, Vermeeren et Hojbjerg seraient quant à eux associés, avec Angel Gomes aligné un cran plus haut. Enfin, sur le front de l’attaque, le technicien italien devrait encore une fois faire confiance à Greenwood et Paixao, qui accompagneront le jeune Vaz, préféré à Aubameyang.

La suite après cette publicité

Vaz préféré à Aubameyang, Emerson de retour ?

En face, le Stade Brestois a, de son côté, une belle opportunité de s’éloigner de la zone rouge et d’aborder la trêve internationale avec davantage de sérénité. Accrochés par l’OL le week-end dernier malgré une supériorité numérique pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Bretons n’ont plus gagné depuis le 28 septembre dernier et un succès sur la pelouse d’Angers (2-0). Si Kamory Doumbia est incertain, Eric Roy devrait lui s’appuyer sur un 4-2-3-1. Dans les buts, Majecki est attendu.

Pour protéger le dernier rempart du SB29, Lala, Chardonnet, Coulibaly et Locko formeront le quatuor défensif, alors que Chotard et Tousart auront la lourde tâche de répondre à l’intensité marseillaise dans l’entrejeu. Del Castillo démarrerait lui aussi dans l’axe mais dans un rôle plus offensif, en soutien d’Ajorque, seul à la pointe de l’attaque. Baldé, à droite, et Labeau Lascary, à gauche, animeront les ailes.