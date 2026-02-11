OM, départ de De Zerbi : quelles conséquences sur les joueurs ?

C’est un nouveau séisme qui secoue la Canebière. Roberto De Zerbi a été limogé par l’OM en pleine nuit, l’issue quasi inévitable d’une saison qui avait pris une tournure catastrophique en l’espace de quelques semaines (élimination de la Ligue des Champions, claque face au PSG, recul à la 4e place). Et l’entraîneur italien ne cachait même plus qu’il ne comprenait pas ce qu’il se passait au sein de son effectif, capable de réaliser de bonnes performances comme d’autres abominables.

Son limogeage sera certainement un soulagement pour plusieurs joueurs. Ou jugé un poil tardif pour ceux déjà partis comme Amir Murillo, Angel Gomes, Neal Maupay ou Ismaël Koné. L’une des raisons qui a conduit à ce verdict était bien la perte d’une partie de son vestiaire, qui ne comprenait plus grand-chose à ses choix, et qui était souvent désignée comme fautive. Si certains étaient intouchables malgré des prestations en dents de scie, d’autres payaient régulièrement les pots cassés au moindre coup de mou, à l’image de Vermeeren et Pavard. Ces deux derniers peuvent espérer revenir en grâce avec le futur entraîneur.

Des tauliers en danger ?

D’autres, au contraire, peuvent craindre pour leur avenir à court terme sur la Canebière. On pense bien sûr à Leonardo Balerdi, qui perd en De Zerbi un coach qui lui a accordé une grande confiance malgré des performances médiocres. Ou à Hojbjerg, indiscutable dans l’entrejeu, souvent irréprochable dans l’engagement mais agaçant par sa capacité à ralentir le jeu. Amine Gouiri, qui était considéré ces dernières semaines comme le titulaire à la pointe de l’attaque, pourrait également faire les frais de ce changement d’entraîneur.

Après un an et demi de Roberto De Zerbi, avec ses multiples schémas tactiques, ses principes de jeu pas toujours clairs, les joueurs semblaient parfois perdus sur le terrain, et l’OM s’en est souvent remis aux éclairs de Mason Greenwood. Le futur coach aura pour mission de rétablir une défense solide, où les options ne manquent pas (Aguerd, Medina, Pavard, Egan-Riley, Balerdi, Emerson, Weah), adopter une structure compréhensible pour tous, soigner le moral de certains et surtout vite retrouver des résultats positifs…