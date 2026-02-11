Menu Rechercher
Roberto De Zerbi a déjà trouvé sa future destination

À peine licencié par l’OM après l’humiliation face au PSG, Roberto De Zerbi pourrait déjà rebondir en Premier League, où plusieurs cadors suivent sa situation de près.

Quelques jours après l’humiliation subie lors du Classique face au Paris Saint-Germain (5-0), l’Olympique de Marseille a officialisé le licenciement de Roberto De Zerbi. Fragilisé par une série de contre-performances, notamment l’élimination précoce en Ligue des Champions et plusieurs revers marquants en championnat, le technicien italien n’aura pas résisté à la crise sportive qui s’est installée ces dernières semaines. Le revers cinglant au Parc des Princes a servi d’élément déclencheur, accélérant une décision déjà en réflexion au sein de la direction marseillaise qui a publié son communiqué officiel tard dans la nuit.

Arrivé avec l’ambition d’imposer un projet de jeu offensif et exigeant, Roberto De Zerbi quitte donc la Canebière après une aventure contrastée. Comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, un départ était envisagé dès le mois de janvier après le fiasco de Bruges, et une séparation à l’issue de la saison était déjà dans les plans. La lourde défaite face au PSG aurait simplement précipité un divorce qui semblait inévitable. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont ainsi choisi d’anticiper la transition pour préparer un nouveau cycle.

Un retour en Premier League ?

Mais l’entraîneur italien ne devrait pas rester longtemps sans banc. Selon les informations de Ben Jacobs, Roberto De Zerbi serait très intéressé par un retour en Premier League, un championnat qu’il connaît bien après son passage remarqué à Brighton. Plusieurs portes pourraient s’ouvrir en Angleterre cet été. Liverpool envisagerait notamment un changement en fin de saison, Arne Slot étant annoncé sur le départ depuis déjà quelque temps, ce qui pourrait redistribuer les cartes sur le marché des entraîneurs et ainsi lancer un véritable effet domino outre-Manche.

Comme il le fut déjà à l’époque où il a rejoint l’OM, Roberto De Zerbi figure également parmi les profils étudiés par Manchester United, qui a récemment nommé Michael Carrick en intérimaire, tandis que Manchester City pourrait aussi s’intéresser à lui en cas de départ de Pep Guardiola. Le Daily Mail a révélé le mois dernier que De Zerbi avait des admirateurs à Manchester United, le club étant à la recherche d’un nouvel entraîneur principal cet été. De son côté, Tottenham avait déjà tenté une approche avant de nommer Thomas Frank. Autant de signaux qui laissent penser que l’Italien reste une cote élevée en Angleterre, malgré son échec marseillais. Son avenir semble désormais s’écrire de nouveau outre-Manche, où les options pourraient être nombreuses dès l’été prochain.

