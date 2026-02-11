Barça : la terrible confession de Ronald Araujo

Ronald Araujo est de retour, et à un niveau plutôt satisfaisant qui plus est. Mais le défenseur uruguayen a connu des moments difficiles ces derniers mois, notamment après sa disasterclass contre Chelsea, ce qui l’avait poussé à prendre un temps de repos et à se ressourcer en Israël. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, il est revenu sur cet épisode.

« Je ne me sentais pas moi-même et c’est à ce moment-là que j’ai eu un déclic et que j’ai dit : quelque chose se passe, je dois lever la main et demander de l’aide. Je fais partie de ceux qui gardent tout pour eux, mais il faut aussi comprendre qu’il existe des professionnels qui peuvent vous aider, vous donner des outils pour savoir comment gérer certaines situations… J’avais besoin de lever la main et de dire que quelque chose m’arrivait pour pouvoir me remettre. Sur le moment, avec l’adrénaline, tu continues. Tu te sens triste, mais ensuite, quand le match se termine, tout s’effondre. Je sentais déjà que ce n’était pas juste, c’est la vérité, mais par inertie, on essaie de continuer, et parfois on a besoin d’aide. Je souffrais d’anxiété depuis un an et demi et elle s’est transformée en dépression, et je jouais comme ça. Ça ne t’aide pas, parce que sur le terrain tu ne te sens pas toi-même. On connaît la valeur qu’on a et ce qu’on peut apporter sur le terrain, et quand je ne me sentais pas bien, je savais qu’il se passait quelque chose. Ce jour-là, j’ai réalisé que j’en avais fini, que je devais parler aux professionnels et au club pour qu’ils puissent m’aider », a expliqué l’Uruguayen. Le message est passé.