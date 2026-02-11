L’OM va nommer son 32e coach au 21e siècle

Avec le départ de Roberto De Zerbi, l’OM s’apprête à connaître son 32e changement d’entraîneur en Ligue 1 depuis 2000, intérimaires inclus. Un chiffre vertigineux qui illustre l’instabilité chronique du club phocéen sur le banc depuis plus de 26 ans. Aucun autre club de l’élite française n’a autant changé de technicien sur la période, preuve d’une difficulté persistante à inscrire un projet sportif dans la durée. Des cycles courts, parfois interrompus brutalement malgré des résultats corrects, ont rythmé la vie olympienne, alimentant une culture de l’urgence devenue presque structurelle à Marseille.

Cette rotation permanente pose forcément la question de la continuité sportive et de la cohérence du projet. Chaque nouvel entraîneur arrive avec ses idées, ses exigences et souvent son propre recrutement, ce qui complique la construction d’un effectif stable et d’une identité de jeu claire. Dans un contexte de constante pression, populaire, médiatique et institutionnelle, l’OM peine à installer un cap durable, alternant phases d’embellie et ruptures précipitées. Le 32e changement à venir n’est donc pas seulement une statistique marquante, mais symbolise un défi majeur pour la direction, celui de trouver enfin la stabilité indispensable pour rivaliser durablement en Ligue 1 et en Europe.