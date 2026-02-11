OM : quand Longoria demandait à De Zerbi de rester à vie

Le 26 janvier dernier, Pablo Longoria affichait encore une confiance totale en Roberto De Zerbi. Dans un entretien accordé au Telegraph, le président marseillais déclarait : « J’aimerais que Roberto soit comme Simeone à l’Atlético », un message fort, symbole d’un projet censé s’inscrire dans la durée. À ce moment-là, l’idée d’une stabilité sur le banc semblait assumée, presque revendiquée par la direction olympienne.

Quinze jours plus tard, le décor a radicalement changé. Et Roberto De Zerbi a été remercié par l’OM, dans un communiqué publié dans les alentours de 3 heures du matin. Deux semaines à peine entre une déclaration d’amour institutionnelle et une séparation annoncée, le football va vite, très vite. À Marseille plus qu’ailleurs, les certitudes d’hier peuvent voler en éclats au moindre coup de vent sportif.