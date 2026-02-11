Menu Rechercher
OM : la terrible statistique des entraîneurs sous l’ère Longoria

Pablo Longoria

La valse des entraîneurs se poursuit à l’Olympique de Marseille. Avec le départ de Roberto De Zerbi, un constat s’impose : jamais un entraîneur n’a réussi à boucler deux saisons complètes sous la présidence de Pablo Longoria. Depuis son arrivée à la tête du club, le dirigeant espagnol a multiplié les projets (André Villas-Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset et Roberto De Zerbi) et les profils sur le banc, sans parvenir à installer une stabilité durable dans le temps.

Plus largement, comme le rappelle Stats Foot, il faut remonter à la fin des années 1940 pour retrouver trace d’un entraîneur étranger ayant enchaîné deux saisons complètes consécutives à l’OM. Il s’agit de l’Italien Giuseppe Zilizzi, en poste lors des exercices 1947/48 et 1948/49. Un chiffre qui illustre la difficulté chronique du club phocéen à s’inscrire dans la continuité, notamment avec des techniciens venus de l’étranger.

