Zinédine Zidane déclenche une énorme polémique en Suisse !

«Vous êtes des escrocs» ; «je veux me faire rembourser»… Voici les commentaires acerbes cités par le site suisse 24 Heures au cours des dernières heures. Et pour cause. Présent à l’édition 2025 de la Multiverse Swiss Expo, une exposition de pop-culture qui se tenait ce week-end à Genève, le champion du monde 1998 a provoqué, à son insu, la colère de nombreux fans. «Dans notre monde, il est une icône. Mais dans le Multiverse… il devient un mythe. Sa toute première apparition dans l’univers des conventions promet un moment hors du temps, entre émotion, inspiration et action (…), les billets s’arrachent plus vite qu’une volée en pleine lucarne», avait pourtant promis l’organisation.

Les fans dénoncent une publicité mensongère

«Zinédine Zidane sera présent pour partager des instants uniques avec ses fans. C’est une occasion exceptionnelle de rencontrer en chair et en os celui qui a marqué l’histoire du sport et continue d’inspirer le monde entier. Tu pourras dire: 'J’y étais», pouvait-on aussi lire sur la page Facebook de la Multiverse Swiss Expo, précisant également qu’un match de football allait opposer ZZ au public. De quoi faire saliver bon nombre de fans. Oui mais voilà, si celui qui devrait succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France était bien présent, l’évènement a finalement tourné au fiasco.

D’une part, car ZZ a bien disputé un match face aux joueuses du Servette FC Chênois mais non face au public, comme annoncé. D’autre part, l’ancien joueur de la Juve et du Real Madrid est finalement apparu quasi inaccessible pour la majorité des personnes présentes sur place. Si quelques fans ont pu l’approcher, les moments d’échanges annoncés ont été annulés. De quoi provoquer la rage des fans, y compris ceux qui avaient un pass VIP. Les médias suisses indiquent même que des altercations ont éclaté entre des visiteurs, dénonçant une publicité mensongère, et le personnel de l’exposition.

Une cinquantaine de plaintes déposées !

«On était aussi censé avoir accès à un salon privé et recevoir des repas de midi, mais les membres du staff étaient incapables de nous orienter», a notamment raconté un père de famille qui a déboursé 1.300 euros pour un pass VIP pour lui et ses deux fils. Quelques heures après l’événement, une cinquantaine de plaintes ont finalement été déposées. Obligeant le responsable de l’événement, Nabil Djaafri, à sortir du silence. «Dès que Zidane s’est présenté au public, j’ai vu un enfant se faire écraser contre une barrière», a tout d’abord affirmé l’intéressé à la Tribune de Genève.

Et d’ajouter : «on est peut-être le premier événement du genre à faire venir Zizou, mais on ne veut pas être le premier à envoyer un gosse dans le coma. Alors, on a changé nos plans. Certains ont sauté par-dessus les barrières après le match qu’il a joué. J’ai même vu un papa lancer son fils en direction de Zidane. La session de questions-réponses annulée ? J’avais simplement trop peur pour la sécurité du public, et surtout des enfants». De quoi calmer la frustration des fans ? Rien est moins sûr…