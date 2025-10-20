Arturo Vidal salue le sacre du Maroc en Coupe du Monde U20

Figure emblématique du football chilien, Arturo Vidal a salué sur ses réseaux sociaux le triomphe historique du Maroc en Coupe du Monde U20 2025. L’ancien joueur du Barça et du Bayern Munich a publié une story célébrant la victoire des Lionceaux de l’Atlas contre l’Argentine en finale, partageant notamment la vidéo du deuxième but signé Yassir Zabiri, accompagnée d’emojis de félicitations.

La suite après cette publicité

Le Maroc a remporté dimanche le Mondial U20 pour la première fois de son histoire, en s’imposant 2-0 en finale face à l’Argentine. La compétition était organisée au Chili. De son côté, le pays hôte a été éliminé en huitièmes de finale, après une lourde défaite contre le Mexique (4-1).