BL : le Bayern Munich étrille Stuttgart, Wolfsbourg domine l’Union Berlin

Porté par un Michael Olise étincelant, le Bayern Munich s’est imposé sans trembler sur la pelouse de Stuttgart lors de cette 13e journée de Bundesliga. Le Français a d’abord offert une passe décisive à Konrad Laimer dès la 11e minute, lançant parfaitement les Bavarois. Au retour des vestiaires, Harry Kane a fait le break à la 66e, avant que Stanisic n’enfonce le clou en fin de match. Réduit à dix après l’expulsion d’Assignon à la 81e, Stuttgart a subi la loi des leaders, et Kane s’est même offert un triplé (82e et 88e) pour conclure une victoire nette (0-5) qui permet au Bayern de conforter sa première place sans la moindre difficulté.

Dans le multiplex de 15h30, Augsbourg a créé la surprise en dominant Leverkusen (2-0), tandis que Cologne s’est fait égaliser sur le fil face à Sankt Pauli (1-1). Heidenheim a gagné frace à Fribourg malgré un match assez équilibré (2-1). De son côté, Wolfsburg a surclassé l’Union Berlin (3-1), porté par un très bon Amoura, auteur d’un but et d’une passe décisive. À noter également le premier but sous ses nouvelles couleurs de Stanley Nsoki, l’ancien titi parisien, qui a marqué lors de cette rencontre.