Le programme complet du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026

Par Valentin Feuillette
Sadio Mané @Maxppp

Le Sénégal connaît désormais son calendrier complet pour la phase de groupes du Mondial 2026, et les Lions de la Teranga entreront immédiatement dans le vif du sujet. Leur premier match sera un choc de très haut niveau face à la France, programmé le mardi 16 juin à 21h au Stade de New York New Jersey. Une affiche déjà décisive dans un groupe particulièrement relevé. Quatre jours plus tard, les hommes de Pape Thiaw enchaîneront avec un duel tout aussi crucial contre la Norvège, prévu dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 juin à 02h, toujours sur la côte Est, cette fois au Stade de New York New Jersey également.

Le Sénégal bouclera sa phase de groupes le vendredi 26 juin à 21h, au Stade de Toronto, face au vainqueur du barrage FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou Iraq). Un dernier rendez-vous potentiellement décisif pour l’accès aux seizièmes de finale, d’autant que la lutte promet d’être intense dans une poule où aucun point ne sera offert. Avec un calendrier exigeant et des horaires parfois délicats, les Lions devront afficher une constance irréprochable pour espérer prolonger leur aventure nord-américaine.

CDM
Sénégal

CDM Coupe du Monde
Sénégal Flag Sénégal
