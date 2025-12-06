Liga
Liga : Alavés douche la Real Sociedad
La Real Sociedad retombe dans ses travers du début de saison. Après six matchs de rang sans perdre, les coéquipiers de Mikel Oyarzabal viennent d’enchaîner deux revers de suite en championnat : face à Villarreal (2-3), et face à Alavés ce samedi soir (1-0).
Classement live Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Barcelone
|40
|16
|+29
|13
|1
|2
|47
|18
|2
|Real Madrid
|36
|15
|+19
|11
|3
|1
|32
|13
|3
|Villarreal
|35
|15
|+18
|11
|2
|2
|31
|13
|4
|Atlético
|31
|15
|+14
|9
|4
|2
|28
|14
|5
|Betis
|24
|15
|+4
|6
|6
|3
|23
|19
|6
|Espanyol
|24
|14
|+2
|7
|3
|4
|18
|16
|7
|Getafe
|20
|15
|-4
|6
|2
|7
|13
|17
|8
|Bilbao
|20
|15
|-6
|6
|2
|7
|14
|20
|9
|Alavés
|18
|15
|-2
|5
|3
|7
|13
|15
|10
|Vallecano
|17
|14
|-2
|4
|5
|5
|13
|15
|11
|Elche
|16
|14
|-2
|3
|7
|4
|15
|17
|12
|Real Sociedad
|16
|15
|-3
|4
|4
|7
|19
|22
|13
|Celta Vigo
|16
|14
|-3
|3
|7
|4
|16
|19
|14
|Séville
|16
|14
|-4
|5
|1
|8
|19
|23
|15
|Majorque
|14
|15
|-7
|3
|5
|7
|15
|22
|16
|Valence
|14
|14
|-9
|3
|5
|6
|13
|22
|17
|Osasuna
|12
|14
|-6
|3
|3
|8
|12
|18
|18
|Girona
|12
|14
|-13
|2
|6
|6
|13
|26
|19
|Oviedo
|10
|15
|-15
|2
|4
|9
|7
|22
|20
|Levante
|9
|14
|-10
|2
|3
|9
|16
|26
Le seul but du match a été marqué par l’Argentin Lucas Boye sur penalty (45+4e). Au classement, Alavés fait un bond périlleux à la 9e place, à cheval entre Bilbao et le Rayo Vallecano. Le club basé à Vitoria-Gasteiz n’est qu’à deux points des places européennes. La Real Sociedad est 12e de Liga.
