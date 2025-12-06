Menu Rechercher
Liga : Alavés douche la Real Sociedad

Par Jordan Pardon
Sergio Francisco @Maxppp
Alavés 1-0 Real Sociedad

La Real Sociedad retombe dans ses travers du début de saison. Après six matchs de rang sans perdre, les coéquipiers de Mikel Oyarzabal viennent d’enchaîner deux revers de suite en championnat : face à Villarreal (2-3), et face à Alavés ce samedi soir (1-0).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 40 16 +29 13 1 2 47 18
2 Logo Real Madrid Real Madrid 36 15 +19 11 3 1 32 13
3 Logo Villarreal Villarreal 35 15 +18 11 2 2 31 13
4 Logo Atlético Atlético 31 15 +14 9 4 2 28 14
5 Logo Betis Betis 24 15 +4 6 6 3 23 19
6 Logo Espanyol Espanyol 24 14 +2 7 3 4 18 16
7 Logo Getafe Getafe 20 15 -4 6 2 7 13 17
8 Logo Bilbao Bilbao 20 15 -6 6 2 7 14 20
9 Logo Alavés Alavés 18 15 -2 5 3 7 13 15
10 Logo Vallecano Vallecano 17 14 -2 4 5 5 13 15
11 Logo Elche Elche 16 14 -2 3 7 4 15 17
12 Logo Real Sociedad Real Sociedad 16 15 -3 4 4 7 19 22
13 Logo Celta Vigo Celta Vigo 16 14 -3 3 7 4 16 19
14 Logo Séville Séville 16 14 -4 5 1 8 19 23
15 Logo Majorque Majorque 14 15 -7 3 5 7 15 22
16 Logo Valence Valence 14 14 -9 3 5 6 13 22
17 Logo Osasuna Osasuna 12 14 -6 3 3 8 12 18
18 Logo Girona Girona 12 14 -13 2 6 6 13 26
19 Logo Oviedo Oviedo 10 15 -15 2 4 9 7 22
20 Logo Levante Levante 9 14 -10 2 3 9 16 26
Le seul but du match a été marqué par l’Argentin Lucas Boye sur penalty (45+4e). Au classement, Alavés fait un bond périlleux à la 9e place, à cheval entre Bilbao et le Rayo Vallecano. Le club basé à Vitoria-Gasteiz n’est qu’à deux points des places européennes. La Real Sociedad est 12e de Liga.

