Ronald Araujo met le FC Barcelone dans l’embarras !

Ronald Araujo est au fond du trou. Décrié sportivement depuis des mois après des prestations décevantes et des cartons rouges à la pelle dans des rencontres importantes, le défenseur uruguayen est éprouvé moralement. Ayant l’impression de ne plus y arriver et de ne plus pouvoir faire face aux critiques qu’il reçoit quotidiennement, le roc de 26 ans a décidé de se mettre en retrait sportivement pendant une période indéterminée avec le Barça.

Tout a commencé avec une rencontre ratée face à Chelsea. Titulaire et capitaine lors de ce déplacement important en Ligue des Champions face à l’une des équipes en forme du moment, l’Uruguayen est totalement passé à côté de son match. Averti pour une contestation lors du premier acte, ce dernier s’est rendu coupable d’une faute grossière sur Marc Cucurella moins d’un quart d’heure plus tard. Logiquement expulsé, Araujo n’a pas pu disputer la rencontre suivante en Liga face à Alavés en raison d’une gastro-entérite. Depuis, le défenseur blaugrana est out pour une durée indéterminée pour se refaire mentalement alors que le Barça lui a accordé des jours pour qu’il puisse se requinquer.

Le FC Barcelone ne sait pas quoi faire cet hiver à cause d’Araujo

Mais voilà, cette stratégie humaine du club catalan lui joue des tours. En effet, à l’approche du mercato hivernal, l’incertitude autour de l’état d’Araujo bloque les intentions catalanes, qui ne savent plus sur quel pied danser. Alors que le Barça ne sait pas combien de temps va durer l’absence de son défenseur, l’actuel leader de Liga ne sait pas s’il doit recruter cet hiver ou s’il doit attendre le retour de l’un de ses tauliers défensifs avant un calendrier chargé dans les prochains mois.

Dans le deuxième cas, Sport explique que si Araujo revient à son meilleur niveau, recruter un défenseur supplémentaire serait inutile selon les dirigeants barcelonais. La seule crainte de ces derniers est que, selon le média ibérique, Araujo mette du temps à revenir ou ne revienne pas à un niveau optimal pour être un titulaire inamovible en défense. En ce sens, le Barça pourrait passer à l’action cet hiver même si ce n’est pas forcément l’option privilégiée à ce moment-là. Mais dans un mercato, tout va très vite et les pensionnaires du Camp Nou pourraient rapidement passer à l’attaque dans les prochaines semaines si Araujo ne se sent toujours pas prêt.