Le programme complet du Maroc pour la Coupe du Monde 2026

Le Maroc connaît désormais son calendrier pour la phase de groupes du Mondial 2026, et les Lions de l’Atlas débuteront leur tournoi par une entrée en matière de très haut niveau. Leur premier match les opposera au Brésil, l’un des grands favoris de la compétition, le samedi 13 juin à 00h (heure française) au Stade de New York New Jersey. Un duel de prestige qui donnera immédiatement le ton dans ce groupe C relevé. Les Marocains enchaîneront ensuite avec une seconde affiche importante face à l’Écosse, programmée le jeudi 19 juin à 00h (heure française) au Stade de Boston, où ils tenteront de prendre une option solide sur la qualification.

Les Lions de l’Atlas boucleront leur phase de groupes le mardi 24 juin à 00h (heure française) à Atlanta, face à Haïti. Un dernier rendez-vous qui pourrait s’avérer décisif pour décrocher l’un des billets pour les seizièmes de finale, dans un groupe où chaque détail comptera. Entre un début tonitruant face au Brésil et deux rencontres piégeuses, le Maroc devra afficher sérieux, constance et maîtrise pour poursuivre sa belle dynamique mondiale entamée en 2022.