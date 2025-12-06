Maroc : Walid Regragui optimiste pour le retour d’Hakimi dès le début de la CAN

Walid Regragui s’est montré confiant quant à la présence d’Achraf Hakimi pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc disputera à domicile à partir du 21 décembre. Présent aux États-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur a rassuré sur l’état de santé de son capitaine, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche début novembre avec le PSG. « Ça va bien. Il fait ce qu’il a à faire. C’est un grand travailleur. Il a envie d’être là dès le premier match. Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s’est pas arrêté, fidèle à lui-même, avec un bel état d’esprit », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Regragui a conclu en rappelant l’importance du latéral droit dans le groupe : « C’est notre leader, notre capitaine, notre Ballon d’Or, donc on espère qu’il sera là dès le premier match. » Le latéral droit poursuit sa rééducation avec sérieux depuis son retour à Paris le 25 novembre. Les Lions de l’Atlas entameront leur compétition face aux Comores le 21 décembre, avant d’affronter le Mali puis la Zambie.