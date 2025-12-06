Maroc : Walid Regragui optimiste pour le retour d’Hakimi dès le début de la CAN
Walid Regragui s’est montré confiant quant à la présence d’Achraf Hakimi pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc disputera à domicile à partir du 21 décembre. Présent aux États-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur a rassuré sur l’état de santé de son capitaine, victime d’une entorse sévère de la cheville gauche début novembre avec le PSG. « Ça va bien. Il fait ce qu’il a à faire. C’est un grand travailleur. Il a envie d’être là dès le premier match. Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s’est pas arrêté, fidèle à lui-même, avec un bel état d’esprit », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.
Regragui a conclu en rappelant l’importance du latéral droit dans le groupe : « C’est notre leader, notre capitaine, notre Ballon d’Or, donc on espère qu’il sera là dès le premier match. » Le latéral droit poursuit sa rééducation avec sérieux depuis son retour à Paris le 25 novembre. Les Lions de l’Atlas entameront leur compétition face aux Comores le 21 décembre, avant d’affronter le Mali puis la Zambie.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer